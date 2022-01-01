Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
Арт. О00000024964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Да
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Набор
|Нет
- Ремонтно-монтажный нож GROSS 175 мм 78882 оснащен прочным полотном из стали SK-2. Благодаря складной конструкции безопасен в транспортировке.
Преимущества
- Нож имеет контейнер для запасных полотен в корпусе держателя лезвий
- Пластиковая двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват
- Предусмотрена система быстрой замены полотен