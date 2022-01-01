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Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
1 240 ₽
Строительные ножи
    Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
    Арт. О00000024964
    Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
    Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
    Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
    Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
      Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
      Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
      Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм
      Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм

      Нож ремонтно-монтажный Gross 78882, 175 мм

      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024964

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Да
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ремонтно-монтажный нож GROSS 175 мм 78882 оснащен прочным полотном из стали SK-2. Благодаря складной конструкции безопасен в транспортировке.

        Преимущества

        • Нож имеет контейнер для запасных полотен в корпусе держателя лезвий
        • Пластиковая двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват
        • Предусмотрена система быстрой замены полотен