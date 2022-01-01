Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
1 580 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
    Арт. X1319190796
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм

      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм

      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190796

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		400
      Все характеристики
      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Масло моторное Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, минеральное для газонокосилок, 1л
      1 279 ₽
      1 670 ₽
      Масло моторное Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, минеральное для газонокосилок, 1л
      • -391 ₽
      Стержни для клеевого пистолета Stayer 2-06821-T-S06 (11x200, 6 шт.)
      205 ₽
      5.0
      Стержни для клеевого пистолета Stayer 2-06821-T-S06 (11x200, 6 шт.)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      1 590 ₽
      5.0
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
      390 ₽
      Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
      1 630 ₽
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      649 ₽
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Пилки для лобзика DeWalt DT2166-QZ, 100 мм, 5 шт.
      350 ₽
      520 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2166-QZ, 100 мм, 5 шт.
      • -170 ₽
      Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
      1 130 ₽
      Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
      Нет в наличии
      5.0
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
      Смотреть
      Лопата автомобильная Finland 1904
      Нет в наличии
      5.0
      Лопата автомобильная Finland 1904
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка PIRANHA торговой марки GROSS предназначена для столярных работ как с древесными композитными материалами, ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, пенополистиролом, полиуретаном и пр.

        Преимущества

        • Полотно ножовки изготовлено из японской стали SK-5 - высокая прочность и стойкость к истиранию
        • Поверхность полотна обработана антикоррозийным полимерным покрытием
        • Зубья ножовки имеют лазерную 3D заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро
        • Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении
        • Каленый зуб