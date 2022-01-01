Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм
Арт. X1319190796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|400
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- Ножовка PIRANHA торговой марки GROSS предназначена для столярных работ как с древесными композитными материалами, ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, пенополистиролом, полиуретаном и пр.
Преимущества
- Полотно ножовки изготовлено из японской стали SK-5 - высокая прочность и стойкость к истиранию
- Поверхность полотна обработана антикоррозийным полимерным покрытием
- Зубья ножовки имеют лазерную 3D заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро
- Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении
- Каленый зуб