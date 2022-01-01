Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24109, 400 мм

Преимущества

Полотно ножовки изготовлено из японской стали SK-5 - высокая прочность и стойкость к истиранию

Поверхность полотна обработана антикоррозийным полимерным покрытием

Зубья ножовки имеют лазерную 3D заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро

Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении

Каленый зуб

Ножовка PIRANHA торговой марки GROSS предназначена для столярных работ как с древесными композитными материалами, ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, пенополистиролом, полиуретаном и пр.