Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
Арт. О00000033316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.088
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Габариты, мм
|199x68x34
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- Отвертка Gross 12140 изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица (PH1).
Преимущества
- Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
- На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
- Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
- Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 52 HRC
- Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде