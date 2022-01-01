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Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
270 ₽
Отвертки
    Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
    Арт. О00000033316
    Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
    Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
    Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
    Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
    Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
      Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
      Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
      Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
      Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140
      Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140

      Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033316

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.088
      Габариты, мм
      		199x68x34
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Gross 12140  изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица (PH1).

        Преимущества

        • Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
        • На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
        • Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
        • Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 52 HRC
        • Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде