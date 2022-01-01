Отвертка PH1x100мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross 12140

Преимущества

Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица

На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии

Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке

Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 52 HRC

Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде

Отвертка Gross 12140 изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица (PH1).