Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
Арт. Ю00000030837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.059
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Габариты, мм
|175x70x30
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- Отвертка Gross 12101 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с прямым шлицем. Стержень изготовлен из высококачественной стали марки S2, что делает использование инструмента долговечным и износостойким. Отвертка обладает рукоятью из трехкомпонентного материала, который позволяет снизить нагрузку на руку и обеспечивает надежный захват. Намагниченный наконечник способствует удобной работе.
Преимущества
- Стержень из высококачественной стали
- Трехкомпонентная рукоять
- Отверстие для подвешивания отвертки на крючок
- Долгий срок службы