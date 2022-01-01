Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка

Преимущества

Стержень из высококачественной стали

Трехкомпонентная рукоять

Отверстие для подвешивания отвертки на крючок

Долгий срок службы

Отвертка Gross 12101 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с прямым шлицем. Стержень изготовлен из высококачественной стали марки S2, что делает использование инструмента долговечным и износостойким. Отвертка обладает рукоятью из трехкомпонентного материала, который позволяет снизить нагрузку на руку и обеспечивает надежный захват. Намагниченный наконечник способствует удобной работе.