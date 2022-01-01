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Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
235 ₽
Отвертки
    Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
    Арт. Ю00000030837
    Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
    Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
    Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
    Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
      Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
      Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
      Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка
      Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка

      Отвертка Gross 12101, SL3.0x75 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка

      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000030837

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.059
      Габариты, мм
      		175x70x30
      Все характеристики
      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Gross 12101 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с прямым шлицем. Стержень изготовлен из высококачественной стали марки S2, что делает использование инструмента долговечным и износостойким. Отвертка обладает рукоятью из трехкомпонентного материала, который позволяет снизить нагрузку на руку и обеспечивает надежный захват. Намагниченный наконечник способствует удобной работе.

        Преимущества 

        • Стержень из высококачественной стали
        • Трехкомпонентная рукоять
        • Отверстие для подвешивания отвертки на крючок
        • Долгий срок службы