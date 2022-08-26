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Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
5.0
1
930 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
    Арт. Х131033
    5.0
    1
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп

      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп

      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131033
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 10 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31105 - удобный в использовании измерительный инструмент с противоскользящим корпусом. Полотно имеет ширину 25 мм и длину 10 метров - что вполне достаточно для выполнения измерений при строительстве.

        Преимущества 

        • Длина ленты 10 м
        • Ремешок для подвески
        • Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
        • Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
        • Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты