Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп
Арт. Х131033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка 10 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31105 - удобный в использовании измерительный инструмент с противоскользящим корпусом. Полотно имеет ширину 25 мм и длину 10 метров - что вполне достаточно для выполнения измерений при строительстве.
Преимущества
- Длина ленты 10 м
- Ремешок для подвески
- Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
- Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
- Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты