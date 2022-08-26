Рулетка Gross "Ergonomisch" 31105, магнитный зацеп

Преимущества

Длина ленты 10 м

Ремешок для подвески

Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях

Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях

Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты

Рулетка 10 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31105 - удобный в использовании измерительный инструмент с противоскользящим корпусом. Полотно имеет ширину 25 мм и длину 10 метров - что вполне достаточно для выполнения измерений при строительстве.