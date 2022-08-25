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Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
5.0
1
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Рулетки
    Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
    Арт. О00000029287
    5.0
    1
    Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
    Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
    Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
    Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
      Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
      Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
      Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564
      Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564

      Рулетка Gross Komfortabel, 10м*25мм, обрезиненный корпус 32564

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000029287
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Карманная рулетка GROSS серии Komfortabel предназначена для проведения линейных измерений.

        Преимущества

        • Корпус рулетки обрезинен для дополнительной защиты при случайных падениях
        • Подвижный зацеп позволяет производить измерения внутренних и наружных поверхностей с учетом его толщины
        • Рулетка оснащена ремешком-держателем для запястья и прижимной клипсой для ремня
        • Матовое покрытие измерительного полотна с крупным шрифтом создает комфорт при работе