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Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
    Арт. О00000016019
    5.0
    1
    Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
    Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
    Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
    Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
      Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
      Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
      Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
      Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560

      Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016019
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32560 — простой и удобный инструмент для измерения расстояний и объектов.

        Преимущества

        • Корпус выполнен из обрезиненного пластика, препятствующего скольжению в руке и защищающего изделие от повреждений при падении
        • Крупный шрифт измерительного полотна обеспечивает комфорт в работе
        • Для удобства ношения рулетка оснащена ремешком для запястью и клипсой для ремня