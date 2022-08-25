Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560

Преимущества

Корпус выполнен из обрезиненного пластика, препятствующего скольжению в руке и защищающего изделие от повреждений при падении

Крупный шрифт измерительного полотна обеспечивает комфорт в работе

Для удобства ношения рулетка оснащена ремешком для запястью и клипсой для ремня

Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32560 — простой и удобный инструмент для измерения расстояний и объектов.