Рулетка Gross Komfortabel, 3м*19мм, обрезиненный корпус 32560
Арт. О00000016019
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|19
- Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32560 — простой и удобный инструмент для измерения расстояний и объектов.
Преимущества
- Корпус выполнен из обрезиненного пластика, препятствующего скольжению в руке и защищающего изделие от повреждений при падении
- Крупный шрифт измерительного полотна обеспечивает комфорт в работе
- Для удобства ношения рулетка оснащена ремешком для запястью и клипсой для ремня