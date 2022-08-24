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Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
5.0
1
500 ₽
Рулетки
    Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
    Арт. О00000037640
    5.0
    1
    Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
    Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
    Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
    Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
      Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
      Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
      Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
      Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм

      Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037640
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Komfortabel, 5 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32561 — простой и удобный инструмент для измерения объектов и расстояний.

        Преимущества

        • Благодаря прочному обрезиненному корпусу изделие защищено от повреждений при случайном падении
        • Измерительное полотно с крупным шрифтом создает комфорт в работе
        • Для удобства ношения имеется ремешок на запястье и прижимная клипса для ремня