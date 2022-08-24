Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм

Преимущества

Благодаря прочному обрезиненному корпусу изделие защищено от повреждений при случайном падении

Измерительное полотно с крупным шрифтом создает комфорт в работе

Для удобства ношения имеется ремешок на запястье и прижимная клипса для ремня

Рулетка Komfortabel, 5 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32561 — простой и удобный инструмент для измерения объектов и расстояний.