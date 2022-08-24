Рулеткаl Gross Komfortabe 32561, 5м х 19мм
Арт. О00000037640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
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- Рулетка Komfortabel, 5 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32561 — простой и удобный инструмент для измерения объектов и расстояний.
Преимущества
- Благодаря прочному обрезиненному корпусу изделие защищено от повреждений при случайном падении
- Измерительное полотно с крупным шрифтом создает комфорт в работе
- Для удобства ношения имеется ремешок на запястье и прижимная клипса для ремня