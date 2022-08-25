Рулетка Gross Komfortabel 32562, 5м х 25мм
Арт. О00000033322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|25
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- Карманная рулетка GROSS серии Komfortabel предназначена для проведения линейных измерений.
Преимущества
- Корпус рулетки обрезинен для дополнительной защиты при случайных падениях
- Подвижный зацеп позволяет производить измерения внутренних и наружных поверхностей с учетом его толщины
- Рулетка оснащена ремешком-держателем для запястья и прижимной клипсой для ремня
- Матовое покрытие измерительного полотна с крупным шрифтом создает комфорт при работе