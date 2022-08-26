Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм

Преимущества

Рулетка оснащена полотном с нейлоновым покрытием, что значительно увеличивает рабочий ресурс

Обрезиненный зацеп рулетки осуществляет захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом

Двухсторонняя шкала

Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях

Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях

Автоматическая фиксация ленты - для удобства в использовании рулетки

Обрезиненный корпус, стойкий к удара





Рулетка 3 м x 19 мм GROSS Schlagfest 31111 имеет ударопрочный корпус и ленту с нейлоновым покрытием, что дает гарантию длительной эксплуатации. Благодаря зацепу, можно быть уверенным, что не произойдет досадного соскальзывания при измерении.