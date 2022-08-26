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Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
5.0
1
770 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
    Арт. X10191077
    5.0
    1
    Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
    Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
    Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
      Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
      Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
      Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм

      Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10191077
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 3 м x 19 мм GROSS Schlagfest 31111 имеет ударопрочный корпус и ленту с нейлоновым покрытием, что дает гарантию длительной эксплуатации. Благодаря зацепу, можно быть уверенным, что не произойдет досадного соскальзывания при измерении.

        Преимущества

        • Рулетка оснащена полотном с нейлоновым покрытием, что значительно увеличивает рабочий ресурс
        • Обрезиненный зацеп рулетки осуществляет захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом 
        • Двухсторонняя шкала
        • Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
        • Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
        • Автоматическая фиксация ленты - для удобства в использовании рулетки
        • Обрезиненный корпус, стойкий к удара