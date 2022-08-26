Рулетка Gross "Schlagfest" 31111, 3м x 19мм
Арт. X10191077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|19
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- Рулетка 3 м x 19 мм GROSS Schlagfest 31111 имеет ударопрочный корпус и ленту с нейлоновым покрытием, что дает гарантию длительной эксплуатации. Благодаря зацепу, можно быть уверенным, что не произойдет досадного соскальзывания при измерении.
Преимущества
- Рулетка оснащена полотном с нейлоновым покрытием, что значительно увеличивает рабочий ресурс
- Обрезиненный зацеп рулетки осуществляет захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом
- Двухсторонняя шкала
- Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
- Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
- Автоматическая фиксация ленты - для удобства в использовании рулетки
- Обрезиненный корпус, стойкий к удара