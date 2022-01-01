Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
Арт. О00000027166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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- Мебельный регулируемый степлер, стальной корпус GROSS Handwerker 41000 изготовлен из прочной стали методом штамповки. Прост и удобен в обращении, не выскальзывает из рук в процессе работы. Широко распространен при сборке мебели, обивке мягких сидений, при фиксации утеплителя, пленки, картона, укладке напольных покрытий и выполнении багетных работ, для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.
Преимущества
- Плавная регулировка силы удара позволяет работать с различными материалами
- Механизм быстрой загрузки скоб удобен при больших объемах работ
- Размер скобы: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
- Тип скобы: 53
- Обрезиненная рукоятка
- Корпус защищен от коррозии благодаря хромированной поверхности