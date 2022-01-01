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Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
Найти аналог
Степлеры механические
    Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
    Арт. О00000027166
    Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
    Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
    Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
    Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
    Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
      Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
      Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
      Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
      Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000
      Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000

      Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027166

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мебельный регулируемый степлер, стальной корпус GROSS Handwerker 41000 изготовлен из прочной стали методом штамповки. Прост и удобен в обращении, не выскальзывает из рук в процессе работы. Широко распространен при сборке мебели, обивке мягких сидений, при фиксации утеплителя, пленки, картона, укладке напольных покрытий и выполнении багетных работ, для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.

        Преимущества

        • Плавная регулировка силы удара позволяет работать с различными материалами
        • Механизм быстрой загрузки скоб удобен при больших объемах работ
        • Размер скобы: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
        • Тип скобы: 53
        • Обрезиненная рукоятка
        • Корпус защищен от коррозии благодаря хромированной поверхности