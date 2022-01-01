Степлер мебельный регулируемый Gross Handwerker 41000

Преимущества

Плавная регулировка силы удара позволяет работать с различными материалами

Механизм быстрой загрузки скоб удобен при больших объемах работ

Размер скобы: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм

Тип скобы: 53

Обрезиненная рукоятка

Корпус защищен от коррозии благодаря хромированной поверхности

Мебельный регулируемый степлер, стальной корпус GROSS Handwerker 41000 изготовлен из прочной стали методом штамповки. Прост и удобен в обращении, не выскальзывает из рук в процессе работы. Широко распространен при сборке мебели, обивке мягких сидений, при фиксации утеплителя, пленки, картона, укладке напольных покрытий и выполнении багетных работ, для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.