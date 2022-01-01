Заклепочник Gross 40409, 520мм
Арт. О00000007022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|520x157x35
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- Двуручный усиленный заклепочник GROSS 40409 предназначен для использования в области строительных и отделочных работ для соединения между собой листового металла и других тонкостенных материалов, монтажа металлических профилей при сборке гипсокартонных конструкций. Заклепочник прост и удобен в применении. Для его изготовления используются прочные и качественные материалы для увеличения прочности изделия и повышения его рабочего ресурса.
Преимущества
- Для захвата заклепок используется надежный цанговый механизм, изготовленный из хром-молибденовой стали (SCM415)
- Инструмент устойчив к постоянным механическим воздействиям
- Эргономичные рукоятки двуручного усиленного заклепочника 520мм, 3.2-4.0-4.8-6.0-6.4 GROSS 40409 позволяют снизить нагрузку на руки при длительной работе