Заклепочник Gross 40409, 520мм

Преимущества

Для захвата заклепок используется надежный цанговый механизм, изготовленный из хром-молибденовой стали (SCM415)

Инструмент устойчив к постоянным механическим воздействиям

Эргономичные рукоятки двуручного усиленного заклепочника 520мм, 3.2-4.0-4.8-6.0-6.4 GROSS 40409 позволяют снизить нагрузку на руки при длительной работе

Двуручный усиленный заклепочник GROSS 40409 предназначен для использования в области строительных и отделочных работ для соединения между собой листового металла и других тонкостенных материалов, монтажа металлических профилей при сборке гипсокартонных конструкций. Заклепочник прост и удобен в применении. Для его изготовления используются прочные и качественные материалы для увеличения прочности изделия и повышения его рабочего ресурса.