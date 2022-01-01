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Заклепочник Gross 40409, 520мм
6 420 ₽
Заклепочники
    Заклепочник Gross 40409, 520мм
    Арт. О00000007022
    Заклепочник Gross 40409, 520мм
    Заклепочник Gross 40409, 520мм
      Заклепочник Gross 40409, 520мм
      Заклепочник Gross 40409, 520мм

      Заклепочник Gross 40409, 520мм

      6 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007022

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		520x157x35
      Все характеристики
      6 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двуручный усиленный заклепочник GROSS 40409 предназначен для использования в области строительных и отделочных работ для соединения между собой листового металла и других тонкостенных материалов, монтажа металлических профилей при сборке гипсокартонных конструкций. Заклепочник прост и удобен в применении. Для его изготовления используются прочные и качественные материалы для увеличения прочности изделия и повышения его рабочего ресурса.

        Преимущества

        • Для захвата заклепок используется надежный цанговый механизм, изготовленный из хром-молибденовой стали (SCM415)
        • Инструмент устойчив к постоянным механическим воздействиям
        • Эргономичные рукоятки двуручного усиленного заклепочника 520мм, 3.2-4.0-4.8-6.0-6.4 GROSS 40409 позволяют снизить нагрузку на руки при длительной работе