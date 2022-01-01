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Насос скважинный Grundfos SQE 2-85 (96510153)
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос скважинный Grundfos SQE 2-85 (96510153)
    Арт. О00000015017
    Насос скважинный Grundfos SQE 2-85 (96510153)

      Насос скважинный Grundfos SQE 2-85 (96510153)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015017

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Эжектор
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Скважинные насосы Grundfos SQE 2-85 предназначены для перекачивания чистых, не содержащих твердых частиц или волокон, жидкостей. Применяются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Насосы SQE работают с переменной скоростью, что достигается за счет регулировки частоты. Как следствие, насос может быть настроен для функционирования в любой рабочей точке в диапазоне между минимальной и максимальной рабочей характеристикой насоса

        Преимущества:

        • Небольшие размеры и вес (удобство монтажа, экономия на бурении и обустройстве скважин);
        • Встроенный обратный клапан (надежная работа насоса в любом положении);
        • Плавающие рабочие колеса (насос устойчив к небольшому содержанию песка в перекачиваемой воде до 50 г/куб.м);
        • Керамические подшипники;
        • Детали насоса из нержавеющей стали (повышенная износостойкость по отношению к песку, возможность перекачки питьевой воды);
        • Фильтр на всасывании (защита от содержащихся в воде крупных посторонних включений);
        • Электродвигатель на постоянных магнитах (высокий КПД, низкое потребление электроэнергии, повышенный пусковой момент, высокая мощность в широком диапазоне нагрузок);
        • Встроенная защита от “сухого” хода;
        • Функция плавного пуска;
        • Встроенная защита электродвигателя;
        • Регулирование путем изменения частоты вращения;
        • Электронное управление и дистанционная связь.