Насос скважинный Grundfos SQE 2-85 (96510153)
Арт. О00000015017
Характеристики
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Производитель
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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Эжектор
|Нет
Описание товара:
Скважинные насосы Grundfos SQE 2-85 предназначены для перекачивания чистых, не содержащих твердых частиц или волокон, жидкостей. Применяются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Насосы SQE работают с переменной скоростью, что достигается за счет регулировки частоты. Как следствие, насос может быть настроен для функционирования в любой рабочей точке в диапазоне между минимальной и максимальной рабочей характеристикой насоса
Преимущества:
- Небольшие размеры и вес (удобство монтажа, экономия на бурении и обустройстве скважин);
- Встроенный обратный клапан (надежная работа насоса в любом положении);
- Плавающие рабочие колеса (насос устойчив к небольшому содержанию песка в перекачиваемой воде до 50 г/куб.м);
- Керамические подшипники;
- Детали насоса из нержавеющей стали (повышенная износостойкость по отношению к песку, возможность перекачки питьевой воды);
- Фильтр на всасывании (защита от содержащихся в воде крупных посторонних включений);
- Электродвигатель на постоянных магнитах (высокий КПД, низкое потребление электроэнергии, повышенный пусковой момент, высокая мощность в широком диапазоне нагрузок);
- Встроенная защита от “сухого” хода;
- Функция плавного пуска;
- Встроенная защита электродвигателя;
- Регулирование путем изменения частоты вращения;
- Электронное управление и дистанционная связь.