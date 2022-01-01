Насос скважинный Grundfos SQE 2-85 (96510153)

Описание товара:

Скважинные насосы Grundfos SQE 2-85 предназначены для перекачивания чистых, не содержащих твердых частиц или волокон, жидкостей. Применяются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Насосы SQE работают с переменной скоростью, что достигается за счет регулировки частоты. Как следствие, насос может быть настроен для функционирования в любой рабочей точке в диапазоне между минимальной и максимальной рабочей характеристикой насоса

Преимущества: