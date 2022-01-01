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Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Арт. О00000029258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Дания
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насос Grundfos SCALA1 3-45 99530405 используется для повышения давления в системах водоснабжения частных домов, дач и ферм, а также для организации полива. Предназначен для перекачивания чистой воды. Мощный аппарат способен поднять воду из колодца глубиной 8 метров.
Преимущества
- Надежная конструкция - изготовлен из композита, имеет защиту от цикличности и сухого хода
- Защита двигателя от перегрева
- Защита от затопления при разрыве трубы и при обнаружении утечек
- Встроенный датчик потока и обратный клапан
- Легкий монтаж - благодаря компактным размерам, можно без труда установить насос в условиях ограниченного пространства
- Высокий класс водозащиты, позволяющий установить насос вне помещения
- Передний патрубок с соединением R1” и поворотной муфтой на 5° позволяет устанавливать соединения с неидеально выровненной трубой
- Гидравлика с тремя регулируемыми функциями всасывания
- К цифровому входу можно подсоединить дополнительные датчики, например, поплавковый выключатель, датчик дождя, датчик влажности почвы и т. п
- Насосная установка практически не создает шума при работе
- Насосная установка включается и выключается автоматически
- Встроенный фильтр, защищающий от попадания внутрь загрязнения и насекомых
- SCALA1 может обмениваться данными с приложением Grundfos GO Remote. Подключение приложения к насосу осуществляется напрямую по Bluetooth
- В комплект поставки входит все необходимое для работы - ничего не придется докупать
- Европейское качество