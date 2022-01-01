Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405

Преимущества

Надежная конструкция - изготовлен из композита, имеет защиту от цикличности и сухого хода

Защита двигателя от перегрева

Защита от затопления при разрыве трубы и при обнаружении утечек

Встроенный датчик потока и обратный клапан

Легкий монтаж - благодаря компактным размерам, можно без труда установить насос в условиях ограниченного пространства

Высокий класс водозащиты, позволяющий установить насос вне помещения

Передний патрубок с соединением R1” и поворотной муфтой на 5° позволяет устанавливать соединения с неидеально выровненной трубой

Гидравлика с тремя регулируемыми функциями всасывания

К цифровому входу можно подсоединить дополнительные датчики, например, поплавковый выключатель, датчик дождя, датчик влажности почвы и т. п

Насосная установка практически не создает шума при работе

Насосная установка включается и выключается автоматически

Встроенный фильтр, защищающий от попадания внутрь загрязнения и насекомых

SCALA1 может обмениваться данными с приложением Grundfos GO Remote. Подключение приложения к насосу осуществляется напрямую по Bluetooth

В комплект поставки входит все необходимое для работы - ничего не придется докупать

Европейское качество

Насос Grundfos SCALA1 3-45 99530405 используется для повышения давления в системах водоснабжения частных домов, дач и ферм, а также для организации полива. Предназначен для перекачивания чистой воды. Мощный аппарат способен поднять воду из колодца глубиной 8 метров.