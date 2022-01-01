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Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
56 120 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Арт. О00000029258
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
  • Персональная скидка
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405
Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405

Насосная станция Grundfos Scala1 3-45 99530405

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56 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029258

Характеристики

Производитель
Grundfos
Страна производства
Венгрия
Родина бренда
Дания
Для повышения давления
Нет
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
56 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Grundfos SCALA1 3-45 99530405 используется для повышения давления в системах водоснабжения частных домов, дач и ферм, а также для организации полива. Предназначен для перекачивания чистой воды. Мощный аппарат способен поднять воду из колодца глубиной 8 метров.

    Преимущества

    • Надежная конструкция - изготовлен из композита, имеет защиту от цикличности и сухого хода
    • Защита двигателя от перегрева
    • Защита от затопления при разрыве трубы и при обнаружении утечек
    • Встроенный датчик потока и обратный клапан
    • Легкий монтаж - благодаря компактным размерам, можно без труда установить насос в условиях ограниченного пространства
    • Высокий класс водозащиты, позволяющий установить насос вне помещения
    • Передний патрубок с соединением R1” и поворотной муфтой на 5° позволяет устанавливать соединения с неидеально выровненной трубой
    • Гидравлика с тремя регулируемыми функциями всасывания
    • К цифровому входу можно подсоединить дополнительные датчики, например, поплавковый выключатель, датчик дождя, датчик влажности почвы и т. п
    • Насосная установка практически не создает шума при работе
    • Насосная установка включается и выключается автоматически
    • Встроенный фильтр, защищающий от попадания внутрь загрязнения и насекомых
    • SCALA1 может обмениваться данными с приложением Grundfos GO Remote. Подключение приложения к насосу осуществляется напрямую по Bluetooth
    • В комплект поставки входит все необходимое для работы - ничего не придется докупать
    • Европейское качество