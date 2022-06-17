Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)

Преимущества

Грунтозацепы 540х90 совместимы с мотокультиваторами GMC-5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, а также с другими машинами со ступицей под вал 25 мм

Диаметр 540мм

Ширина 90мм

Грунтозацепы - специальные насадки на мотоблоки и мотокультиваторы. Предназначены для улучшения сцепления с грунтом и предотвращения пробуксовок, увеличивают тяговое усилие а так же создают дополнительное рыхление почвы. Необходимы при таких работах с почвой, как рыхление, окучивание и тд.