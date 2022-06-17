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Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
4.5
2
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
    Арт. О00000013511
    4.5
    2
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
      Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
      Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)

      Грунтозацеп Huter 320/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013511
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы - специальные насадки на мотоблоки и мотокультиваторы. Предназначены для улучшения сцепления с грунтом и предотвращения пробуксовок, увеличивают тяговое усилие а так же создают дополнительное рыхление почвы. Необходимы при таких работах с почвой, как рыхление, окучивание и тд.

        Преимущества

        • Грунтозацепы 540х90 совместимы с мотокультиваторами GMC-5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, а также с другими машинами со ступицей под вал 25 мм
        • Диаметр 540мм
        • Ширина 90мм