Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Грунтозацеп с кронштейном для мотокультиваторов HUTER GMC-9.0. Применяются при работе мотокультиватора с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.