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Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
5.0
2
2 050 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
    Арт. О00000013508
    5.0
    2
    Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
    Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
    Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
    Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
      Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
      Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
      Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48
      Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48

      Грунтозацеп Huter 390/180 71/3/48

      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013508
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грунтозацеп с кронштейном для мотокультиваторов HUTER GMC-9.0. Применяются при работе мотокультиватора с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность