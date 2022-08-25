Грунтозацеп 540*23 шестигранник

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Грунтозацепы для мотоблока предназначены для повышения уровня сцепления мотоблока с землёй, когда последний выполняет достаточно тяжелые земляные работы. Например, во время вспашки, в процессе рыхления почвы, проведении работ по окучиванию. Модель имеет обручи со специальными шипами, которые прочно сварены между собой, что обеспечивает отличное прохождение грунтозацепов в процессе работы по земле. Монтаж устройства производится благодаря втулкам на валы редуктора.