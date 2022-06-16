Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Грунтозацеп Huter 540/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Huter 540/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
    Арт. О00000013660
    5.0
    2
    Грунтозацеп Huter 540/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)

      Грунтозацеп Huter 540/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013660
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грунтозацепы - специальные насадки на мотоблоки и мотокультиваторы. Предназначены для улучшения сцепления с грунтом и предотвращения пробуксовок, увеличивают тяговое усилие а так же создают дополнительное рыхление почвы. Необходимы при таких работах с почвой, как рыхление, окучивание и тд. Рекомендовано использовать с 71/3/67 Удлинители колёсной оси для GMC-5.5,GMC-6.5,GMC-6.8,GMC-7.0 (вал d 25*25*185) (комп. 2 шт).

        Преимущества

        • Грунтозацепы 540х90 совместимы с мотокультиваторами GMC-5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, а также с другими машинами со ступицей под вал 25 мм
        • Диаметр 540мм
        • Ширина 90мм