Грунтозацеп Huter 540/90 (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
Арт. О00000013660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацепы - специальные насадки на мотоблоки и мотокультиваторы. Предназначены для улучшения сцепления с грунтом и предотвращения пробуксовок, увеличивают тяговое усилие а так же создают дополнительное рыхление почвы. Необходимы при таких работах с почвой, как рыхление, окучивание и тд. Рекомендовано использовать с 71/3/67 Удлинители колёсной оси для GMC-5.5,GMC-6.5,GMC-6.8,GMC-7.0 (вал d 25*25*185) (комп. 2 шт).
Преимущества
- Грунтозацепы 540х90 совместимы с мотокультиваторами GMC-5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, а также с другими машинами со ступицей под вал 25 мм
- Диаметр 540мм
- Ширина 90мм