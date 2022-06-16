Грунтозацеп Huter 600/130 (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)

Преимущества

Грунтозацепы 71/3/57 имеют увеличенный диаметр 600 мм, поэтому их рекомендовано использовать с удлинителем колесной оси Huter 71/3/68

Надежность

Грунтозацепы (2 шт; 600х130 мм; шестигранник 32 мм) для МК-9500/МК-11000/МК-13000/МК-15000 Huter 71/3/57 совместимы с сельскохозяйственными машинами Huter МК-8000/135, МК 9500, МК-9500-10, МК-11000, МК11000Е, МК-13000 и МК-15000, а также с мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 32 мм.