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Грунтозацеп Huter 600/130 (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)
5.0
2
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Грунтозацепы
    Грунтозацеп Huter 600/130 (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)
    Арт. О00000013659
    5.0
    2
    Грунтозацеп Huter 600/130 (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)

      Грунтозацеп Huter 600/130 (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013659
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы (2 шт; 600х130 мм; шестигранник 32 мм) для МК-9500/МК-11000/МК-13000/МК-15000 Huter 71/3/57 совместимы с сельскохозяйственными машинами Huter МК-8000/135, МК 9500, МК-9500-10, МК-11000, МК11000Е, МК-13000 и МК-15000, а также с мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 32 мм. 

        Преимущества

        • Грунтозацепы 71/3/57 имеют увеличенный диаметр 600 мм, поэтому их рекомендовано использовать с удлинителем колесной оси Huter 71/3/68
        • Надежность