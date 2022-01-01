Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180

Грунтозацепы FORZA 00-00152585 предназначены для мотоблоков Ока, Каскад, Forza, Нева, Целина. Служат для сцепления с землей при эксплуатации мотоблока и культиватора с картофелекопалкой, плугом или окучником. Заменяют резиновые колеса. Изготовлены из металла. Обеспечивают сцепление с грунтом. Оснащены глухой втулкой. Самоочищающиеся.

Преимущества

Наружный диаметр/Ширина: 445/180

Диаметр втулки посадочный: 30 мм

Длина втулки ступицы: 85 мм

Вес комплекта: 12 кг (пара)

Тип почвы: Легкая, средняя



