Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180
Арт. О00000020364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
Грунтозацепы FORZA 00-00152585 предназначены для мотоблоков Ока, Каскад, Forza, Нева, Целина. Служат для сцепления с землей при эксплуатации мотоблока и культиватора с картофелекопалкой, плугом или окучником. Заменяют резиновые колеса. Изготовлены из металла. Обеспечивают сцепление с грунтом. Оснащены глухой втулкой. Самоочищающиеся.
Преимущества
- Наружный диаметр/Ширина: 445/180
- Диаметр втулки посадочный: 30 мм
- Длина втулки ступицы: 85 мм
- Вес комплекта: 12 кг (пара)
- Тип почвы: Легкая, средняя