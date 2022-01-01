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Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180
2 580 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180
    Арт. О00000020364
    Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180

      Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180

      2 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000020364

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Грунтозацепы FORZA 00-00152585 предназначены для мотоблоков Ока, Каскад, Forza, Нева, Целина. Служат для сцепления с землей при эксплуатации мотоблока и культиватора с картофелекопалкой, плугом или окучником. Заменяют резиновые колеса. Изготовлены из металла. Обеспечивают сцепление с грунтом. Оснащены глухой втулкой. Самоочищающиеся.

        Преимущества

        • Наружный диаметр/Ширина: 445/180
        • Диаметр втулки посадочный: 30 мм
        • Длина втулки ступицы: 85 мм
        • Вес комплекта: 12 кг (пара)
        • Тип почвы: Легкая, средняя