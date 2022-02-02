Грунтозацепы 00.04.25.00.00 (340x90 мм, на Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит)

Преимущества

Подходят для товаров следующих брендов: Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит

Надежность

Грунтозацепы ВРМЗ 00.04.25.00.00 используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.