Грунтозацепы 00.04.25.00.00 (340x90 мм, на Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит)
Арт. X190394169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацепы ВРМЗ 00.04.25.00.00 используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.
Преимущества
- Подходят для товаров следующих брендов: Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит
- Надежность