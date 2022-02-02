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Грунтозацепы 00.04.25.00.00 (340x90 мм, на Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит)
5.0
2
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацепы 00.04.25.00.00 (340x90 мм, на Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит)
    Арт. X190394169
    5.0
    2
    Грунтозацепы 00.04.25.00.00 (340x90 мм, на Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит)

      Грунтозацепы 00.04.25.00.00 (340x90 мм, на Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы ВРМЗ 00.04.25.00.00 используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.

        Преимущества

        • Подходят для товаров следующих брендов: Pubert, Caiman, Stiga, Фаворит
        • Надежность