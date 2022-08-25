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Грунтозацепы 360*23 шестигранник
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Грунтозацепы 360*23 шестигранник
    Арт. X190394299
    5.0
    1
    Грунтозацепы 360*23 шестигранник

      Грунтозацепы 360*23 шестигранник

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394299
      5.0
      1

      Характеристики

      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы для мотоблока предназначены для повышения уровня сцепления мотоблока с землёй, когда последний выполняет достаточно тяжелые земляные работы. Например, во время вспашки, в процессе рыхления почвы, проведении работ по окучиванию. Модель имеет обручи со специальными шипами, которые прочно сварены между собой, что обеспечивает отличное прохождение грунтозацепов в процессе работы по земле. Монтаж устройства производится благодаря втулкам на валы редуктора.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы