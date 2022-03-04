Грунтозацепы (460x160 мм, на Фаворит, Салют)

Преимущества

Обод из прочной стали

Можно использовать на влажной почве

Высокая точность сварки

Грунтозацепы Мобил К 460x160 мм для мотоблоков МКМ-3 Lander (Пахарь), Hitachi S169, Фаворит, Салют-5, Агат. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями. Для установки на мотоблок необходимы удлинители грунтозацепов для расширения колеи. Обод грунтозацепов двухполозный, что обеспечивает самоочищение от земли.