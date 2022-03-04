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Грунтозацепы (460x160 мм, на Фаворит, Салют)
5.0
2
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацепы (460x160 мм, на Фаворит, Салют)
    Арт. X190394181
    5.0
    2
    Грунтозацепы (460x160 мм, на Фаворит, Салют)

      Грунтозацепы (460x160 мм, на Фаворит, Салют)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X190394181
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы Мобил К  460x160 мм для мотоблоков МКМ-3 Lander (Пахарь), Hitachi S169, Фаворит, Салют-5, Агат. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями. Для установки на мотоблок необходимы удлинители грунтозацепов для расширения колеи. Обод грунтозацепов двухполозный, что обеспечивает самоочищение от земли.

        Преимущества

        • Обод из прочной стали
        • Можно использовать на влажной почве
        • Высокая точность сварки