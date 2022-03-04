Грунтозацепы (460x160 мм, на Фаворит, Салют)
Арт. X190394181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацепы Мобил К 460x160 мм для мотоблоков МКМ-3 Lander (Пахарь), Hitachi S169, Фаворит, Салют-5, Агат. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями. Для установки на мотоблок необходимы удлинители грунтозацепов для расширения колеи. Обод грунтозацепов двухполозный, что обеспечивает самоочищение от земли.
Преимущества
- Обод из прочной стали
- Можно использовать на влажной почве
- Высокая точность сварки