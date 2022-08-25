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Грунтозацепы 600*130 L0087 TERRO, NEO, ECO MAX, ELITE, PRIMO, VARIO, QUATRO MAX.
5.0
1
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Навесное оборудование
    Грунтозацепы 600*130 L0087 TERRO, NEO, ECO MAX, ELITE, PRIMO, VARIO, QUATRO MAX.
    Арт. X190394456
    5.0
    1
    Грунтозацепы 600*130 L0087 TERRO, NEO, ECO MAX, ELITE, PRIMO, VARIO, QUATRO MAX.

      Грунтозацепы 600*130 L0087 TERRO, NEO, ECO MAX, ELITE, PRIMO, VARIO, QUATRO MAX.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394456
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Ширина, мм
      		130
      Диаметр, мм
      		600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Металлические колеса-грунтозацепы предназначены для работы с плугом, окучником, картофелекопателем. Позволяют эффективным образом перемещать культиватор по земле, при этом обеспечивается дополнительное рыхление, отсутствует приминание вспаханной почвы, улучшается проходимость.

        Устанавливаются на культиваторы Caiman ELITE, COMPACT, ECO, PROMO, PRIMO, Q JUNIOR, VARIO.