Грунтозацепы 600*130 L0087 TERRO, NEO, ECO MAX, ELITE, PRIMO, VARIO, QUATRO MAX.
Арт. X190394456
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
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Ширина, мм
|130
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Диаметр, мм
|600
Металлические колеса-грунтозацепы предназначены для работы с плугом, окучником, картофелекопателем. Позволяют эффективным образом перемещать культиватор по земле, при этом обеспечивается дополнительное рыхление, отсутствует приминание вспаханной почвы, улучшается проходимость.Устанавливаются на культиваторы Caiman ELITE, COMPACT, ECO, PROMO, PRIMO, Q JUNIOR, VARIO.