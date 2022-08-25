Грунтозацепы 600*130 L0087 TERRO, NEO, ECO MAX, ELITE, PRIMO, VARIO, QUATRO MAX.

Металлические колеса-грунтозацепы предназначены для работы с плугом, окучником, картофелекопателем. Позволяют эффективным образом перемещать культиватор по земле, при этом обеспечивается дополнительное рыхление, отсутствует приминание вспаханной почвы, улучшается проходимость.

Устанавливаются на культиваторы Caiman ELITE, COMPACT, ECO, PROMO, PRIMO, Q JUNIOR, VARIO.