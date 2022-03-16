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Грунтозацепы для окучивания 010106 (Целина 404, 406, Крот, Тарпан)
5.0
2
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацепы для окучивания 010106 (Целина 404, 406, Крот, Тарпан)
    Арт. X190394320
    5.0
    2
    Грунтозацепы для окучивания 010106 (Целина 404, 406, Крот, Тарпан)

      Грунтозацепы для окучивания 010106 (Целина 404, 406, Крот, Тарпан)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394320
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы Целина 10106 подходят для мотокультиваторов Целина 404, Целина 406, Крот, Тарпан, Ранчо. Они предназначены для улучшения сцепления культиватора с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как окучивание, вспашка, рыхление почвы.

        Преимущества

        • Металлические грунтозацепы имеют обручи с шипами, которые надежно сварены между собой
        • Крепление к мотокультиватору осуществляется при помощи втулки на валы редуктора
        • В комплекте 2 штуки