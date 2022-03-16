Грунтозацепы для окучивания 010106 (Целина 404, 406, Крот, Тарпан)
Арт. X190394320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацепы Целина 10106 подходят для мотокультиваторов Целина 404, Целина 406, Крот, Тарпан, Ранчо. Они предназначены для улучшения сцепления культиватора с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как окучивание, вспашка, рыхление почвы.
Преимущества
- Металлические грунтозацепы имеют обручи с шипами, которые надежно сварены между собой
- Крепление к мотокультиватору осуществляется при помощи втулки на валы редуктора
- В комплекте 2 штуки