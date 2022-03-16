Грунтозацепы для окучивания 010106 (Целина 404, 406, Крот, Тарпан)

Преимущества

Металлические грунтозацепы имеют обручи с шипами, которые надежно сварены между собой

Крепление к мотокультиватору осуществляется при помощи втулки на валы редуктора

В комплекте 2 штуки

Грунтозацепы Целина 10106 подходят для мотокультиваторов Целина 404, Целина 406, Крот, Тарпан, Ранчо. Они предназначены для улучшения сцепления культиватора с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как окучивание, вспашка, рыхление почвы.