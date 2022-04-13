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Грунтозацепы ГМБК 30.480.120.40 (сплошной обод, черный, МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
4.5
2
4 540 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацепы ГМБК 30.480.120.40 (сплошной обод, черный, МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394359
    4.5
    2
    Грунтозацепы ГМБК 30.480.120.40 (сплошной обод, черный, МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      Грунтозацепы ГМБК 30.480.120.40 (сплошной обод, черный, МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      4 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394359
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      4 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Грунтозацепы для мотоблока ГМБК 30.480.120.40 это усиленное оборудование, совместно используемое с дополнительными деталями навесного типа. Устанавливаются грунтозацепы для обеспечения хорошего сцепления с почвой при обработке земель, содержащих глину, камни и иные включения, затрудняющие вспашку и посев. Сплошной обод грунтозацепов из цельнолитого металла позволяет окучивать землю не деформируясь, и предохраняя от износа навесные установки. Длина втулки каждого грунтозацепа этой модели составляет восемь с половиной сантиметров, что подходит для применения с мотоблоками типа Оки, Невы, Каскада и других. Купить грунтозацеп мб для мотоблока стоит для повышения прочности навесного оборудования, продления срока службы мотоблока и повышения качества обработки почвы.

        Преимущества грунтозацепов ГМБК 30.480.120.40 для окучивания:

        • Длинная втулка;
        • Твердый сплав;
        • Цельный обод;
        • Износостойкость;
        • Улучшение качества работы;
        • Увеличение эксплуатационного срока.

        Комплектация:

        • Грунтозацепы;
        • Упаковка.