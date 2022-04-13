Грунтозацепы ГМБК 30.480.120.40 (сплошной обод, черный, МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

Грунтозацепы для мотоблока ГМБК 30.480.120.40 это усиленное оборудование, совместно используемое с дополнительными деталями навесного типа. Устанавливаются грунтозацепы для обеспечения хорошего сцепления с почвой при обработке земель, содержащих глину, камни и иные включения, затрудняющие вспашку и посев. Сплошной обод грунтозацепов из цельнолитого металла позволяет окучивать землю не деформируясь, и предохраняя от износа навесные установки. Длина втулки каждого грунтозацепа этой модели составляет восемь с половиной сантиметров, что подходит для применения с мотоблоками типа Оки, Невы, Каскада и других. Купить грунтозацеп мб для мотоблока стоит для повышения прочности навесного оборудования, продления срока службы мотоблока и повышения качества обработки почвы.

Преимущества грунтозацепов ГМБК 30.480.120.40 для окучивания:

Длинная втулка;

Твердый сплав;

Цельный обод;

Износостойкость;

Улучшение качества работы;

Увеличение эксплуатационного срока.

Комплектация: