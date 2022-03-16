Грунтозацепы ГМБ 30.600.120.40 ГФ (сплошной обод, для МБ Нева, Ока, Каскад)

Преимущества

Подходят к мотоблокам Нева, Ока, Каскад

Надежность

FORZA Грунтозацепы ГМБ30.600.120.40 со сплошным ободом для окучивания. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.