Грунтозацепы ГМБ 30.600.120.40 ГФ (сплошной обод, для МБ Нева, Ока, Каскад)
Арт. X190394288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- FORZA Грунтозацепы ГМБ30.600.120.40 со сплошным ободом для окучивания. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.
Преимущества
- Подходят к мотоблокам Нева, Ока, Каскад
- Надежность