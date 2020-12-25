Грунтозацепы ГМБ 30.460.180.40 (для МБ, Ока, Каскад, Нева)
Арт. X190394289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- FORZA Грунтозацепы - железные колеса с шипами "елочкой" ГМБ 30.460.180.40, самоочищающиеся, втулки не сквозные. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.
Преимущества
- Подходят для мотоблоков - Каскад, Угра, Ока, Луч, Нева
- Надежность