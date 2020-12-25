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Грунтозацепы ГМБ 30.460.180.40 (для МБ, Ока, Каскад, Нева)
5.0
1
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацепы ГМБ 30.460.180.40 (для МБ, Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394289
    5.0
    1
    Грунтозацепы ГМБ 30.460.180.40 (для МБ, Ока, Каскад, Нева)

      Грунтозацепы ГМБ 30.460.180.40 (для МБ, Ока, Каскад, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394289
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FORZA Грунтозацепы - железные колеса с шипами "елочкой" ГМБ 30.460.180.40, самоочищающиеся, втулки не сквозные. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.

        Преимущества

        • Подходят для мотоблоков -  Каскад, Угра, Ока, Луч, Нева
        • Надежность