Грунтозацепы Forza МК Кайман ГКВ.34.410.180 сквозная втулка, 3 обода, зеленый

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

FORZA Грунтозацепы ГКВ 34.410.180 сквозная втулка, трехрядный, для мотокультиваторов Кайман. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.