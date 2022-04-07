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Грунтозацепы Forza МК Кайман ГКВ.34.410.180 сквозная втулка, 3 обода, зеленый
5.0
1
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацепы Forza МК Кайман ГКВ.34.410.180 сквозная втулка, 3 обода, зеленый
    Арт. X190394356
    5.0
    1
    Грунтозацепы Forza МК Кайман ГКВ.34.410.180 сквозная втулка, 3 обода, зеленый

      Грунтозацепы Forza МК Кайман ГКВ.34.410.180 сквозная втулка, 3 обода, зеленый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FORZA Грунтозацепы ГКВ 34.410.180 сквозная втулка, трехрядный, для мотокультиваторов Кайман. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость