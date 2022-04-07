Грунтозацепы Forza МК Кайман ГКВ.34.410.180 сквозная втулка, 3 обода, зеленый
Арт. X190394356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- FORZA Грунтозацепы ГКВ 34.410.180 сквозная втулка, трехрядный, для мотокультиваторов Кайман. Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость