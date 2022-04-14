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Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)
5.0
2
2 440 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)
    Арт. X190394457
    5.0
    2
    Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)

      Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)

      2 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394457
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Железные колеса для мотоблока Forza S-24 US24 используются для улучшения проходимости мотоблока по неровной местности при проведении почвенной обработки с использованием навесного оборудования. Представляют из себя выкованную сквозную втулку из твердого металлического сплава с шестью гранями, которая устанавливается на мотоблок. Купить Грунтозацепы S-24 ГS24 - значит не только улучшить сцепление агрегата с землей любой породы, но и улучшить его балансировку при прохождении рытвин, ухабов, кочек и ям.

        Преимущества FORZA Грунтозацеп S-24 МБ ГS24:

        • Прочный;
        • Надежный;
        • Улучшает работу мотоблока;
        • Долго служит.

        Комплектация:

        • Грунтозацеп;
        • Упаковка.