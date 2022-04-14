Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)
Арт. X190394457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
Железные колеса для мотоблока Forza S-24 US24 используются для улучшения проходимости мотоблока по неровной местности при проведении почвенной обработки с использованием навесного оборудования. Представляют из себя выкованную сквозную втулку из твердого металлического сплава с шестью гранями, которая устанавливается на мотоблок. Купить Грунтозацепы S-24 ГS24 - значит не только улучшить сцепление агрегата с землей любой породы, но и улучшить его балансировку при прохождении рытвин, ухабов, кочек и ям.
Преимущества FORZA Грунтозацеп S-24 МБ ГS24:
- Прочный;
- Надежный;
- Улучшает работу мотоблока;
- Долго служит.
Комплектация:
- Грунтозацеп;
- Упаковка.