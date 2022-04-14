Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)

Железные колеса для мотоблока Forza S-24 US24 используются для улучшения проходимости мотоблока по неровной местности при проведении почвенной обработки с использованием навесного оборудования. Представляют из себя выкованную сквозную втулку из твердого металлического сплава с шестью гранями, которая устанавливается на мотоблок. Купить Грунтозацепы S-24 ГS24 - значит не только улучшить сцепление агрегата с землей любой породы, но и улучшить его балансировку при прохождении рытвин, ухабов, кочек и ям.

Преимущества FORZA Грунтозацеп S-24 МБ ГS24:

Прочный;

Надежный;

Улучшает работу мотоблока;

Долго служит.

Комплектация: