Грунтозацепы Фаворит салют С (диаметр 380, ширина 180, 3 обруча)
Арт. X190394259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацепы для мотоблока, представляют собой цельнометаллические колёса, предназначенные для лучшего сцепления мотоблока с почвой и уверенного перемещения по пахоте. Рекомендуются к применению в случае работы с повышенной нагрузкой: при работе с плугом, окучником, картофелевыкапывателем и пр.
Преимущества
- Колеса устанавливаются парами на вал редуктора мотоблока или мотокультиватора (по одной штуке на правую и левую стороны от редуктора)
- Установку колес необходимо производить так, чтобы шипы были расположены гнутой вершиной (ёлочкой) по направлению движения