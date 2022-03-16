Грунтозацепы Фаворит салют С (диаметр 380, ширина 180, 3 обруча)

Преимущества

Колеса устанавливаются парами на вал редуктора мотоблока или мотокультиватора (по одной штуке на правую и левую стороны от редуктора)

Установку колес необходимо производить так, чтобы шипы были расположены гнутой вершиной (ёлочкой) по направлению движения

Грунтозацепы для мотоблока, представляют собой цельнометаллические колёса, предназначенные для лучшего сцепления мотоблока с почвой и уверенного перемещения по пахоте. Рекомендуются к применению в случае работы с повышенной нагрузкой: при работе с плугом, окучником, картофелевыкапывателем и пр.