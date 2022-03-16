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Грунтозацепы Фаворит салют С (диаметр 380, ширина 180, 3 обруча)
5.0
2
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацепы Фаворит салют С (диаметр 380, ширина 180, 3 обруча)
    Арт. X190394259
    5.0
    2
    Грунтозацепы Фаворит салют С (диаметр 380, ширина 180, 3 обруча)

      Грунтозацепы Фаворит салют С (диаметр 380, ширина 180, 3 обруча)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394259
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы для мотоблока, представляют собой цельнометаллические колёса, предназначенные для лучшего сцепления мотоблока с почвой и уверенного перемещения по пахоте. Рекомендуются к применению в случае работы с повышенной нагрузкой: при работе с плугом, окучником, картофелевыкапывателем и пр.

        Преимущества

        • Колеса устанавливаются парами на вал редуктора мотоблока или мотокультиватора (по одной штуке на правую и левую стороны от редуктора)
        • Установку колес необходимо производить так, чтобы шипы были расположены гнутой вершиной (ёлочкой) по направлению движения