Группа автономной циркуляции Watts ISOTHERM для коллектора 44.02.070

Подмешивающий модуль ISOTHERM предназначен для поддержания постоянной температуры подачи в низкотемпературных системах отопления (например теплый пол) и позволяет бесступенчатуюрегулировку температуры подачи в пределах от 30 до 50 °С. ISOTHERM применяется в системах, в которых высокотемпературное отопление (например радиаторы) совмещено с низкотемпературным. Установленная температура подачи поддерживается смесительным (термостатическим) вентилем TempGuard. Его чувствительный элемент находится в непосредственном контакте с теплоносителем, что позволяет немедленно реагировать на изменение его температуры, подмешивая соответственно большее или меньшее количество горячей котловой воды. Высокотемпературный теплоноситель из котла смешивается с водой, поступающей из обратного коллектора теплого пола и направляется через насос в подающий коллектор. Установленный в целях дополнительной безопасности на подаче теплого пола ограничитель температуры выключает насос при превышении температуры подачи 60 °С. При понижении температуры насос включается вновь. Группа автономной циркуляции ISOTHERM монтируется с любой стороны коллектора смесителем вверх или вниз.Мощность 15 кВт.

