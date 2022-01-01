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Группа автономной циркуляции Watts ISOTHERM для коллектора 44.02.070
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Группы безопасности и предохранительные узлы
    Группа автономной циркуляции Watts ISOTHERM для коллектора 44.02.070
    Арт. X16916432
    Группа автономной циркуляции Watts ISOTHERM для коллектора 44.02.070

      Группа автономной циркуляции Watts ISOTHERM для коллектора 44.02.070

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16916432

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Манометр
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подмешивающий модуль ISOTHERM предназначен для поддержания постоянной температуры подачи в низкотемпературных системах отопления (например теплый пол) и позволяет бесступенчатуюрегулировку температуры подачи в пределах от 30 до 50 °С. ISOTHERM применяется в системах, в которых высокотемпературное отопление (например радиаторы) совмещено с низкотемпературным. Установленная температура подачи поддерживается смесительным (термостатическим) вентилем TempGuard. Его чувствительный элемент находится в непосредственном контакте с теплоносителем, что позволяет немедленно реагировать на изменение его температуры, подмешивая соответственно большее или меньшее количество горячей котловой воды. Высокотемпературный теплоноситель из котла смешивается с водой, поступающей из обратного коллектора теплого пола и направляется через насос в подающий коллектор. Установленный в целях дополнительной безопасности на подаче теплого пола ограничитель температуры выключает насос при превышении температуры подачи 60 °С. При понижении температуры насос включается вновь. Группа автономной циркуляции ISOTHERM монтируется с любой стороны коллектора смесителем вверх или вниз.Мощность 15 кВт.