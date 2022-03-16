Группа безопасности котла Watts KSG 30/ISO 2
Арт. X16912228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Тип
|группа безопасности
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Присоединительный размер, дюйм
|1
- Группа безопасности котла KSG 30 ISO применяется в бытовых отопительных системах мощностью до 50 кВт. В комплект входят предохранительный клапан, воздушный клапан и манометр, смонтированные на консоли в теплоизоляции. Группа безопасности защищает от превышения давления в системе, выполняет функцию отвода воздуха и газов, а также отображает информацию по давлению в системе на уровне манометра.
Преимущества
- Рабочая температура от -10°С до 110°С
- Подключение 1", внутренняя резьба
- Материал консоли: сталь с гальваническим покрытием
- Предохранительный клапан 1/2"
- Давление срабатывания 3 бар
- Автоматический воздухоотводчик MKV 10R
- Производительность по отводу газов - 18 л/мин
- Манометр MHR6
- Теплоизоляция, класс огнезащиты II, без хлорфторуглеродов (фреонов)