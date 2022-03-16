Группа безопасности котла Watts KSG 30/ISO 2

Преимущества

Рабочая температура от -10°С до 110°С

Подключение 1", внутренняя резьба

Материал консоли: сталь с гальваническим покрытием

Предохранительный клапан 1/2"

Давление срабатывания 3 бар

Автоматический воздухоотводчик MKV 10R

Производительность по отводу газов - 18 л/мин

Манометр MHR6

Теплоизоляция, класс огнезащиты II, без хлорфторуглеродов (фреонов)

Группа безопасности котла KSG 30 ISO применяется в бытовых отопительных системах мощностью до 50 кВт. В комплект входят предохранительный клапан, воздушный клапан и манометр, смонтированные на консоли в теплоизоляции. Группа безопасности защищает от превышения давления в системе, выполняет функцию отвода воздуха и газов, а также отображает информацию по давлению в системе на уровне манометра.