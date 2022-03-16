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Группа безопасности котла Watts KSG 30/ISO 2
5.0
1
3 575 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
    Группа безопасности котла Watts KSG 30/ISO 2
    Арт. X16912228
    5.0
    1
    Группа безопасности котла Watts KSG 30/ISO 2

      Группа безопасности котла Watts KSG 30/ISO 2

      3 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		группа безопасности
      Присоединительный размер, дюйм
      		1
      Все характеристики
      3 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Группа безопасности котла KSG 30 ISO применяется в бытовых отопительных системах мощностью до 50 кВт. В комплект входят предохранительный клапан, воздушный клапан и манометр, смонтированные на консоли в теплоизоляции. Группа безопасности защищает от превышения давления в системе, выполняет функцию отвода воздуха и газов, а также отображает информацию по давлению в системе на уровне манометра.

        Преимущества

        • Рабочая температура от -10°С до 110°С
        • Подключение 1", внутренняя резьба
        • Материал консоли: сталь с гальваническим покрытием
        • Предохранительный клапан 1/2"
        • Давление срабатывания 3 бар
        • Автоматический воздухоотводчик MKV 10R
        • Производительность по отводу газов - 18 л/мин
        • Манометр MHR6
        • Теплоизоляция, класс огнезащиты II, без хлорфторуглеродов (фреонов)