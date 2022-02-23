Груз-утяжелитель на мотоблок Угра НМБ.070.064.1

Преимущества

Грузы предназначены для улучшения сцепных свойств с почвой мотоблока при различных работах

Также стоит отметить, что данное дополнительное навесное оборудование позволяет сельскохозяйственной технике работать не только летом, но и зимой при уборке снега, ведь благодаря ей мотоблок и мотокультиватор не проскальзывают на льду и на плотном снеге

Данная модель утяжелителя «прибавляет» 26 килограммов к весу мотоблока и мотокультиватора. При установке груза на колесах, они устанавливаются с внутренней стороны, таким образом, получается, что на осях вначале идут утяжелители, затем идут колеса. Так что никаких дополнительных сложностей при их установке утяжелителей не должно возникнуть, если вы хоть раз снимали/устанавливали колеса на своем агрегате. При креплении грузов на кронштейне трудозатраты будут ещё меньше. Проведенные производителями тесты показывают, что утяжелители гораздо эффективней, если их устанавливать на колеса: при увеличении веса на 40 килограмм, тяговые усилия вырастают примерно на 10 процентов. Только не стоит «перебарщивать» с навешиваемым грузом, иначе можно получить прямо обратный результат и мотоблок вообще не сдвинется с места.