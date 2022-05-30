Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400
Арт. Ю00000020024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|утяжелитель
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Количество предметов, шт
|1
- Груз-утяжелитель (арт. 005.47.3400) устанавливается на передний штырь мотоблока «НЕВА» при работе с плугом, окучником и тележкой. В результате его установки при вспашке и окучивании снижается вероятность пробуксовки колес мотоблока и «выпрыгивания» лемеха из земли.
Преимущества
- Навесное орудие легче зарывается в почву и качественнее ее обрабатывает
- В случае установки груза-утяжелителя на штырь мотоблока при езде на тележке увеличивается сцепление колес мотоблока с дорожным покрытием