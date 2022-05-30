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Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400
5.0
3
Найти аналог
Утяжелители
    Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400
    Арт. Ю00000020024
    5.0
    3
    Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400

      Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020024
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		утяжелитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Груз-утяжелитель (арт. 005.47.3400) устанавливается на передний штырь мотоблока «НЕВА» при работе с плугом, окучником и тележкой. В результате его установки при вспашке и окучивании снижается вероятность пробуксовки колес мотоблока и «выпрыгивания» лемеха из земли.

        Преимущества

        • Навесное орудие легче зарывается в почву и качественнее ее обрабатывает
        • В случае установки груза-утяжелителя на штырь мотоблока при езде на тележке увеличивается сцепление колес мотоблока с дорожным покрытием