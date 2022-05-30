Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400

Преимущества

Навесное орудие легче зарывается в почву и качественнее ее обрабатывает

В случае установки груза-утяжелителя на штырь мотоблока при езде на тележке увеличивается сцепление колес мотоблока с дорожным покрытием

Груз-утяжелитель (арт. 005.47.3400) устанавливается на передний штырь мотоблока «НЕВА» при работе с плугом, окучником и тележкой. В результате его установки при вспашке и окучивании снижается вероятность пробуксовки колес мотоблока и «выпрыгивания» лемеха из земли.