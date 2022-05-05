Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Губка Matrix полировальная 100х70х25мм 75705
5.0
2
270 ₽
Шлифовальные губки
    Губка Matrix полировальная 100х70х25мм 75705
    Арт. Х130418
    5.0
    2
    Губка Matrix полировальная 100х70х25мм 75705

      Губка Matrix полировальная 100х70х25мм 75705

      270 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130418
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		губка
      Вес, кг
      		0.046
      Все характеристики
      270 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мягкая губка для шлифования Matrix 75705, 100 х 70 х 25 мм, 3 шт. с зернистостью P 60/80, P 60/100, P 80/120, используется для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и шпатлеванных поверхностей. Набор позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия и ржавчину, применяется при ремонте, строительстве, производстве мебели, кузовных работах, а также в быту. Каждая губка покрыта абразивным слоем с 4-х сторон, поэтому прослужит долго.

        Преимущества

        • Абразивным материалом служит оксид алюминия, долго сохраняющий режущие свойства.
        • Каждая губка в наборе имеет разную зернистость с обеих сторон - P 60/80, P 60/100, P 80/120. В комплект входят губки для черновой, промежуточной и чистовой обработки поверхностей.
        • Благодаря мягкой поролоновой основе губки подходят для шлифовки поверхностей с выраженным рельефом - углублениями, выступами, пазами.
        • Губки выполнены в виде прямоугольника, поэтому подходят для шлифовки различных поверхностей.
        • За счет водостойкости губки могут использоваться для мокрого шлифования.