Губка Matrix полировальная 100х70х25мм 75705
Арт. Х130418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|губка
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Вес, кг
|0.046
- Мягкая губка для шлифования Matrix 75705, 100 х 70 х 25 мм, 3 шт. с зернистостью P 60/80, P 60/100, P 80/120, используется для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и шпатлеванных поверхностей. Набор позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия и ржавчину, применяется при ремонте, строительстве, производстве мебели, кузовных работах, а также в быту. Каждая губка покрыта абразивным слоем с 4-х сторон, поэтому прослужит долго.
Преимущества
- Абразивным материалом служит оксид алюминия, долго сохраняющий режущие свойства.
- Каждая губка в наборе имеет разную зернистость с обеих сторон - P 60/80, P 60/100, P 80/120. В комплект входят губки для черновой, промежуточной и чистовой обработки поверхностей.
- Благодаря мягкой поролоновой основе губки подходят для шлифовки поверхностей с выраженным рельефом - углублениями, выступами, пазами.
- Губки выполнены в виде прямоугольника, поэтому подходят для шлифовки различных поверхностей.
- За счет водостойкости губки могут использоваться для мокрого шлифования.