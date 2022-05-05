Губка Matrix полировальная 100х70х25мм 75705

Мягкая губка для шлифования Matrix 75705, 100 х 70 х 25 мм, 3 шт. с зернистостью P 60/80, P 60/100, P 80/120, используется для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и шпатлеванных поверхностей. Набор позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия и ржавчину, применяется при ремонте, строительстве, производстве мебели, кузовных работах, а также в быту. Каждая губка покрыта абразивным слоем с 4-х сторон, поэтому прослужит долго.

Преимущества