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Губка Matrix полировальная 125х100х10мм 75715
5.0
2
220 ₽
Шлифовальные губки
    Губка Matrix полировальная 125х100х10мм 75715
    Арт. Х130421
    5.0
    2
    Губка Matrix полировальная 125х100х10мм 75715

      Губка Matrix полировальная 125х100х10мм 75715

      220 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130421
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		губка
      Вес, кг
      		0.063
      Все характеристики
      220 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мягкая губка для шлифования Matrix 75715, 125 х 100 х 10 мм, P 60/80, P 60/100, P 80/120, представляет собой набор из трех абразивных губок для ручной обработки древесины, пластика, металла, шпаклевки. Губки имеют различную зернистость с двух сторон, это позволяет использовать их для чернового и чистового шлифования поверхностей. Они помогают удалять старые лакокрасочные покрытия, ржавчину, сглаживать неровности. Комплект будет полезен при ремонте помещений, автомобилей, мебели, а также для домашних работ.

        Преимущества

        • Основание из мягкого поролона и толщина 10 мм повышают гибкость губок, позволяют обрабатывать труднодоступные места и поверхности со сложным рельефом.
        • В качестве абразива использованы твердые зерна оксида алюминия с заостренной формой, что обеспечивает износостойкость материала и высокую производительность работ.
        • Абразив нанесен на губки с 4-х сторон, поэтому приспособления рассчитаны на долгую службу.
        • Губка водостойкая, ее можно применять для мокрого шлифования и мыть.