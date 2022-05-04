Губка Matrix полировальная 125х100х10мм 75715
Арт. Х130421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|губка
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Вес, кг
|0.063
- Мягкая губка для шлифования Matrix 75715, 125 х 100 х 10 мм, P 60/80, P 60/100, P 80/120, представляет собой набор из трех абразивных губок для ручной обработки древесины, пластика, металла, шпаклевки. Губки имеют различную зернистость с двух сторон, это позволяет использовать их для чернового и чистового шлифования поверхностей. Они помогают удалять старые лакокрасочные покрытия, ржавчину, сглаживать неровности. Комплект будет полезен при ремонте помещений, автомобилей, мебели, а также для домашних работ.
Преимущества
- Основание из мягкого поролона и толщина 10 мм повышают гибкость губок, позволяют обрабатывать труднодоступные места и поверхности со сложным рельефом.
- В качестве абразива использованы твердые зерна оксида алюминия с заостренной формой, что обеспечивает износостойкость материала и высокую производительность работ.
- Абразив нанесен на губки с 4-х сторон, поэтому приспособления рассчитаны на долгую службу.
- Губка водостойкая, ее можно применять для мокрого шлифования и мыть.