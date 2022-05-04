Губка Matrix полировальная 125х100х10мм 75715

Мягкая губка для шлифования Matrix 75715, 125 х 100 х 10 мм, P 60/80, P 60/100, P 80/120, представляет собой набор из трех абразивных губок для ручной обработки древесины, пластика, металла, шпаклевки. Губки имеют различную зернистость с двух сторон, это позволяет использовать их для чернового и чистового шлифования поверхностей. Они помогают удалять старые лакокрасочные покрытия, ржавчину, сглаживать неровности. Комплект будет полезен при ремонте помещений, автомобилей, мебели, а также для домашних работ.

Преимущества