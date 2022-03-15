Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 (для Boneco 1359)

Преимущества

Имеет антибактериальную пропитку, что не позволяет микробам размножаться в самом фильтре

Необходимо следить за состоянием фильтра и своевременно его менять (раз в 3-4 месяца)

Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 применяется в работе с увлажнителем воздуха Boneco 1359. Фильтрует воздух от крупных частиц - пыль, волосы и т.д. (так называемый пре-фильтр), одновременно увлажняет воздух.