Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 (для Boneco 1359)
5.0
2
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 (для Boneco 1359)
    Арт. X69987
    5.0
    2
    Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 (для Boneco 1359)

      Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 (для Boneco 1359)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69987
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		1.11
      Функция ароматизации
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 применяется в работе с увлажнителем воздуха Boneco 1359. Фильтрует воздух от крупных частиц - пыль, волосы и т.д. (так называемый пре-фильтр), одновременно увлажняет воздух.

        Преимущества

        • Имеет антибактериальную пропитку, что не позволяет микробам размножаться в самом фильтре
        • Необходимо следить за состоянием фильтра и своевременно его менять (раз в 3-4 месяца)