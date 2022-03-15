Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 (для Boneco 1359)
Арт. X69987
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|1.11
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Функция ароматизации
|Нет
- Губка увлажняющая Boneco Filter 7032 применяется в работе с увлажнителем воздуха Boneco 1359. Фильтрует воздух от крупных частиц - пыль, волосы и т.д. (так называемый пре-фильтр), одновременно увлажняет воздух.
Преимущества
- Имеет антибактериальную пропитку, что не позволяет микробам размножаться в самом фильтре
- Необходимо следить за состоянием фильтра и своевременно его менять (раз в 3-4 месяца)