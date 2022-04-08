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Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
5.0
2
Найти аналог
Степлеры электрические
    Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
    Арт. X10480420
    5.0
    2
    Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
    Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
      Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
      Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304

      Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X10480420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип гвоздей
      		SK64-20G
      Регулировка силы удара
      		Нет
      Возможность двойного удара
      		Нет
      Вес, кг
      		3.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304 предназначен для выполнения различных отделочных работ. Система Wood Protection блокирует ударный механизм при пустом магазине, исключает повреждение материала. Для максимально аккуратной и точной работы модель оснащена плавной регулировкой глубины забивания. Поставляется инструмент с двумя аккумуляторами емкостью 4.0 А*ч в удобном транспортировочном кейсе.

        Преимущества

        • Обрезиненный наконечник предотвращает повреждение дорогостоящих поверхностей
        • С помощью тумблера сбоку на корпусе можно заблокировать систему пуска для быстрой и безопасной замены диска
        • Оснащен удобной рукояткой с прорезиненными вставками для надежного хвата
        • Система Wood Protection: блокировка ударного механизма при пустом магазине
        • Плавная регулировка глубины забивания гвоздей
        • Инновационные аккумуляторы CoolPack: срок службы увеличен на 100 %
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Клипса для крепления на ремне
        • Удобный кейс L-BOXX