Преимущества

Обрезиненный наконечник предотвращает повреждение дорогостоящих поверхностей



С помощью тумблера сбоку на корпусе можно заблокировать систему пуска для быстрой и безопасной замены диска



Оснащен удобной рукояткой с прорезиненными вставками для надежного хвата



Система Wood Protection: блокировка ударного механизма при пустом магазине

Плавная регулировка глубины забивания гвоздей

Инновационные аккумуляторы CoolPack: срок службы увеличен на 100 %

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Внушительный рабочий ресурс

Клипса для крепления на ремне

Удобный кейс L-BOXX

Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304 предназначен для выполнения различных отделочных работ. Система Wood Protection блокирует ударный механизм при пустом магазине, исключает повреждение материала. Для максимально аккуратной и точной работы модель оснащена плавной регулировкой глубины забивания. Поставляется инструмент с двумя аккумуляторами емкостью 4.0 А*ч в удобном транспортировочном кейсе.