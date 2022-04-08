Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
Арт. X10480420
Характеристики
|
Производитель
|
Тип гвоздей
|SK64-20G
|
Регулировка силы удара
|Нет
|
Возможность двойного удара
|Нет
|
Вес, кг
|3.5
- Аккумуляторный гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304 предназначен для выполнения различных отделочных работ. Система Wood Protection блокирует ударный механизм при пустом магазине, исключает повреждение материала. Для максимально аккуратной и точной работы модель оснащена плавной регулировкой глубины забивания. Поставляется инструмент с двумя аккумуляторами емкостью 4.0 А*ч в удобном транспортировочном кейсе.
Преимущества
- Обрезиненный наконечник предотвращает повреждение дорогостоящих поверхностей
- С помощью тумблера сбоку на корпусе можно заблокировать систему пуска для быстрой и безопасной замены диска
- Оснащен удобной рукояткой с прорезиненными вставками для надежного хвата
- Система Wood Protection: блокировка ударного механизма при пустом магазине
- Плавная регулировка глубины забивания гвоздей
- Инновационные аккумуляторы CoolPack: срок службы увеличен на 100 %
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Внушительный рабочий ресурс
- Клипса для крепления на ремне
- Удобный кейс L-BOXX
- Обрезиненный наконечник предотвращает повреждение дорогостоящих поверхностей