Пневматический степлер Fubag F50 100151

Преимущества

Давление: 4-7.5 бар

Расход воздуха на удар: 6-8 л

Быстрая замена гвоздей

Высокая производительность

Глубина забивания гвоздей регулируется

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Гвоздезабивной пистолет FUBAG F50 100151 используется для строительно-монтажных работ, крепления листовых материалов, настилки полов и прочего. В качестве оснастки подходят гвозди длиной 10-50 мм. Рукоять удобной формы снабжена нескользящим покрытием для надежного удержания инструмента без проскальзывания руки. Инструментом можно работать в помещениях с высокой влажностью и в помещениях с горючими материалами.