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Пневматический степлер Fubag F50 100151
5.0
1
4 340 ₽
Пневматические степлеры
  • Персональная скидка
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Арт. X1663104
5.0
1
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Пневматический степлер Fubag F50 100151
  • Персональная скидка
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Пневматический степлер Fubag F50 100151

Пневматический степлер Fubag F50 100151

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4 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1663104
5.0
1

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. давление, бар
7.5
Габариты, мм
270x70x250
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гвоздезабивной пистолет FUBAG F50 100151 используется для строительно-монтажных работ, крепления листовых материалов, настилки полов и прочего. В качестве оснастки подходят гвозди длиной 10-50 мм. Рукоять удобной формы снабжена нескользящим покрытием для надежного удержания инструмента без проскальзывания руки. Инструментом можно работать в помещениях с высокой влажностью и в помещениях с горючими материалами.

    Преимущества

    • Давление: 4-7.5 бар
    • Расход воздуха на удар: 6-8 л
    • Быстрая замена гвоздей
    • Высокая производительность
    • Глубина забивания гвоздей регулируется
    • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе