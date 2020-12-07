- Персональная скидка
Пневматический степлер Fubag F50 100151
Арт. X1663104
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. давление, бар
|7.5
|
Габариты, мм
|270x70x250
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Гвоздезабивной пистолет FUBAG F50 100151 используется для строительно-монтажных работ, крепления листовых материалов, настилки полов и прочего. В качестве оснастки подходят гвозди длиной 10-50 мм. Рукоять удобной формы снабжена нескользящим покрытием для надежного удержания инструмента без проскальзывания руки. Инструментом можно работать в помещениях с высокой влажностью и в помещениях с горючими материалами.
Преимущества
- Давление: 4-7.5 бар
- Расход воздуха на удар: 6-8 л
- Быстрая замена гвоздей
- Высокая производительность
- Глубина забивания гвоздей регулируется
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе