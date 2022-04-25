Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.
Арт. X1099040674
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|30
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Шлиц
|нет
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Ширина, мм
|0.64
Гвозди используются совместно со шпилькозабивным пистолетом Р0,6/30. Данной оснасткой можно производить соединения различных элементов, например, во время монтажных или строительных работ. Так как шляпка у данного гвоздя отсутствует, и на поверхности изделия остается лишь маленькое отверстие, которое легко затереть, например, воском, он идеально подходит для финишных работ.