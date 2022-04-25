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Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.
5.0
2
984 ₽
Отделочные гвозди
    Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.
    Арт. X1099040674
    5.0
    2
    Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.
    Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.
      Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.
      Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.

      Гвозди Sumake Р0,6-30 для Р0,6/30, 10000 шт.

      984 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099040674
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Длина, мм
      		30
      Шлиц
      		нет
      Ширина, мм
      		0.64
      Все характеристики
      984 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      •     Гвозди используются совместно со шпилькозабивным пистолетом Р0,6/30. Данной оснасткой можно производить соединения различных элементов, например, во время монтажных или строительных работ. Так как шляпка у данного гвоздя отсутствует, и на поверхности изделия остается лишь маленькое отверстие, которое легко затереть, например, воском, он идеально подходит для финишных работ.