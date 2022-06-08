Гвозди Sumake Р0,6-12
Арт. X7655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Сечение/диаметр, мм
|0.64
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Тип оснастки
|штифты отделочные
- Гвозди SUMAKE 30414 используются совместно со шпилькозабивным пистолетом Р0,6/15-30. Данной оснасткой можно производить соединения различных элементов, например, во время монтажных или строительных работ. Так как шляпка у данного гвоздя отсутствует, и на поверхности изделия остается лишь маленькое отверстие, которое легко затереть, например, воском, он идеально подходит для финишных работ.
Преимущества
- Ширина — 0,64 мм
- Угол наклона — 90 градусов