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Гвозди Sumake Р0,6-12
5.0
2
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Гвозди для пневмостеплеров
    Гвозди Sumake Р0,6-12
    Арт. X7655
    5.0
    2
    Гвозди Sumake Р0,6-12
    Гвозди Sumake Р0,6-12
      Гвозди Sumake Р0,6-12
      Гвозди Sumake Р0,6-12

      Гвозди Sumake Р0,6-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7655
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Сечение/диаметр, мм
      		0.64
      Тип оснастки
      		штифты отделочные
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гвозди SUMAKE 30414 используются совместно со шпилькозабивным пистолетом Р0,6/15-30. Данной оснасткой можно производить соединения различных элементов, например, во время монтажных или строительных работ. Так как шляпка у данного гвоздя отсутствует, и на поверхности изделия остается лишь маленькое отверстие, которое легко затереть, например, воском, он идеально подходит для финишных работ.

        Преимущества

        • Ширина — 0,64 мм
        • Угол наклона — 90 градусов