Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм

Преимущества

Повышенная устойчивость к нагрузкам

Две рабочие части для удаления гвоздей и демонтажных работ

Малый вес

Гвоздодер STURM 1013-02-600 ручной инструмент длиной 600 мм, предназначенный для разбора деревянных конструкций, выдергивания гвоздей. Выполнен из инструментальной стали и, для большей стойкости к нагрузкам, закален. Специальное покрытие предотвращает соскальзывание рук. С одной стороны имеет приспособление для удобного удаления гвоздей, с другой - демонтажный клин.