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Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
5.0
2
Найти аналог
Монтировки-гвоздодеры
    Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
    Арт. 77777Х130316
    5.0
    2
    Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
    Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
    Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм

      Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х130316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		круглый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гвоздодер STURM 1013-02-600 ручной инструмент длиной 600 мм, предназначенный для разбора деревянных конструкций, выдергивания гвоздей. Выполнен из инструментальной стали и, для большей стойкости к нагрузкам, закален. Специальное покрытие предотвращает соскальзывание рук. С одной стороны имеет приспособление для удобного удаления гвоздей, с другой - демонтажный клин.

        Преимущества

        • Повышенная устойчивость к нагрузкам
        • Две рабочие части для удаления гвоздей и демонтажных работ
        • Малый вес