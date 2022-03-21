Гвоздодер Sturm 1013-02-600, 600 мм
Арт. 77777Х130316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|круглый
- Гвоздодер STURM 1013-02-600 ручной инструмент длиной 600 мм, предназначенный для разбора деревянных конструкций, выдергивания гвоздей. Выполнен из инструментальной стали и, для большей стойкости к нагрузкам, закален. Специальное покрытие предотвращает соскальзывание рук. С одной стороны имеет приспособление для удобного удаления гвоздей, с другой - демонтажный клин.
Преимущества
- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- Две рабочие части для удаления гвоздей и демонтажных работ
- Малый вес