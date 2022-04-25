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Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
5.0
2
Найти аналог
Монтировки-гвоздодеры
    Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
    Арт. Х1304147
    5.0
    2
    Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
    Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
    Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
    Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм

      Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1304147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		круглый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм имеет два рабочих профиля, используемых для демонтажа строительных материалов или для удаления гвоздей. Изготовлен из инструментальной стали с противоскользящим покрытием металла, что обеспечивает надежный захват. Благодаря закалке корпуса инструмент прослужит долго и обеспечит надежную работу.

        Преимущества

        • Корпус гвоздодера усиленного, 900мм Sturm 1013-02-900 из закаленной стали
        • Противоскользящее покрытие металла
        • Долгий срок службы