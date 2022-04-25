Преимущества

Корпус гвоздодера усиленного, 900мм Sturm 1013-02-900 из закаленной стали

Противоскользящее покрытие металла

Долгий срок службы

Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм имеет два рабочих профиля, используемых для демонтажа строительных материалов или для удаления гвоздей. Изготовлен из инструментальной стали с противоскользящим покрытием металла, что обеспечивает надежный захват. Благодаря закалке корпуса инструмент прослужит долго и обеспечит надежную работу.