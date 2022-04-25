Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм
Арт. Х1304147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|круглый
- Гвоздодер Sturm 1013-02-900, 900мм имеет два рабочих профиля, используемых для демонтажа строительных материалов или для удаления гвоздей. Изготовлен из инструментальной стали с противоскользящим покрытием металла, что обеспечивает надежный захват. Благодаря закалке корпуса инструмент прослужит долго и обеспечит надежную работу.
Преимущества
- Корпус гвоздодера усиленного, 900мм Sturm 1013-02-900 из закаленной стали
- Противоскользящее покрытие металла
- Долгий срок службы