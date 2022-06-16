Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
Арт. О00000008524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4, 6, 8, 10, 12
- Сверло ступенчатое HSS по металлу 5 ступеней 4-12 мм предназначено для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Допускается и рекомендуется выполнять работу с использованием СОЖ. Лазерная заточка режущих кромок
Преимущества
- Размер, мм: 4, 6, 8, 10, 12
- Материал: быстрорежущая сталь HSS
- Назначение: для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий