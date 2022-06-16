Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
5.0
2
370 ₽
Сверла по металлу
    Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
    Арт. О00000008524
    5.0
    2
    Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
    Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
    Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
    Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
      Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
      Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
      Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней
      Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней

      Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008524
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hardcore
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4, 6, 8, 10, 12
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло ступенчатое HSS по металлу 5 ступеней 4-12 мм предназначено для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Допускается и рекомендуется выполнять работу с использованием СОЖ. Лазерная заточка режущих кромок

        Преимущества

        • Размер, мм: 4, 6, 8, 10, 12
        • Материал: быстрорежущая сталь HSS
        • Назначение: для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий