Ступенчатое сверло по металлу Hardcore 142412, 4-12 мм, 5 ступеней

Преимущества

Размер, мм: 4, 6, 8, 10, 12

Материал: быстрорежущая сталь HSS

Назначение: для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий

Сверло ступенчатое HSS по металлу 5 ступеней 4-12 мм предназначено для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Допускается и рекомендуется выполнять работу с использованием СОЖ. Лазерная заточка режущих кромок