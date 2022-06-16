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Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
5.0
1
450 ₽
Сверла по металлу
    Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
    Арт. О00000008525
    5.0
    1
    Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
    Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
    Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
    Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
      Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
      Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
      Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
      Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней

      Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008525
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hardcore
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло ступенчатое HSS по металлу 9 ступеней 4-20 мм предназначено для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Допускается и рекомендуется выполнять работу с использованием СОЖ. Назначение: для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий