Герметик силиконовый санитарный Момент Henkel 2002675, 280 мл

Преимущества

Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлам, эмалированным покрытиям

Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям

Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения

Водостоек

Эластичен



Защита от плесени

Нельзя окрашивать

Позрачный санитарный герметик Момент 756786 имеет силиконовую основу и небольшой запах уксусной кислоты. Устойчив к воздействию УФ лучей и применяется для герметизации кухни, ванных комнат, бань, душевых. Можно использовать как для внутренних, так и внешних работ. Такой герметик не окрашивает склеиваемые детали. Не рекомендуется применять на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях, для аквариумов, зеркал и на природных камнях. Данный герметик необходимо хранить в сухих помещениях с температурой от +5ºС до +30ºС.