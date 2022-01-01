Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл
Арт. О00000030086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|силиконовый
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Объем, л
|0.28
- Санитарный герметик Момент 756787 белого цвета имеет силиконовую основу и небольшой запах уксусной кислоты. Устойчив к воздействию УФ лучей и применяется для герметизации кухни, ванных комнат, бань, душевых. Можно использовать как для внутренних, так и внешних работ. Такой герметик не окрашивает склеиваемые детали. Не рекомендуется применять на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях, для аквариумов, зеркал и на природных камнях. Данный герметик необходимо хранить в сухих помещениях с температурой от +5ºС до +30ºС.
Преимущества
- Водостоек
- Эластичен
- Защита от плесени
- Применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения