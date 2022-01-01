Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл

Преимущества

Водостоек

Эластичен

Защита от плесени

Применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения



Санитарный герметик Момент 756787 белого цвета имеет силиконовую основу и небольшой запах уксусной кислоты. Устойчив к воздействию УФ лучей и применяется для герметизации кухни, ванных комнат, бань, душевых. Можно использовать как для внутренних, так и внешних работ. Такой герметик не окрашивает склеиваемые детали. Не рекомендуется применять на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях, для аквариумов, зеркал и на природных камнях. Данный герметик необходимо хранить в сухих помещениях с температурой от +5ºС до +30ºС.