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Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл
588 ₽
690 ₽
Герметики
    Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл
    Арт. О00000030086
    Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл
    Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл
      Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл
      Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл

      Герметик санитарный белый Момент Henkel 2047372, 280 мл

      • -102 ₽
      588 ₽
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030086

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		силиконовый
      Объем, л
      		0.28
      Все характеристики
      • -102 ₽
      588 ₽
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Санитарный герметик Момент 756787 белого цвета имеет силиконовую основу и небольшой запах уксусной кислоты. Устойчив к воздействию УФ лучей и применяется для герметизации кухни, ванных комнат, бань, душевых. Можно использовать как для внутренних, так и внешних работ. Такой герметик не окрашивает склеиваемые детали. Не рекомендуется применять на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях, для аквариумов, зеркал и на природных камнях. Данный герметик необходимо хранить в сухих помещениях с температурой от +5ºС до +30ºС.

        Преимущества

        • Водостоек
        • Эластичен
        • Защита от плесени
        • Применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения