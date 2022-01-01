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Герметик высокотемпературный Момент Гермент Henkel 2640842, красно-коричневый, 280 мл
940 ₽
Герметики
    Герметик высокотемпературный Момент Гермент Henkel 2640842, красно-коричневый, 280 мл
    Арт. О00000030084
    Герметик высокотемпературный Момент Гермент Henkel 2640842, красно-коричневый, 280 мл

      Герметик высокотемпературный Момент Гермент Henkel 2640842, красно-коричневый, 280 мл

      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030084

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		силиконовый
      Объем, л
      		0.28
      Все характеристики
      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • ГЕРМЕНТ высокотемпературный Момент — это однокомпонентный силиконовый герметик, который применяют для герметизации соединений, подверженных воздействию повышенных температур. Он является водостойким и устойчивым к химическому воздействию. После нанесения его не рекомендуется окрашивать. Используют, например, при ремонте автомобилей. Срок хранения — 18 месяцев.

        Преимущества

        • Хорошая адгезия ко многим непористым материалам
        • Стойкий к озону, ультра-фиолетовому излучению и экстремальным температурам
        • Масло- и бензостойкий
        • Высокая термостойкость (до +315 °С)