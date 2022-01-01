Герметик высокотемпературный Момент Гермент Henkel 2640842, красно-коричневый, 280 мл
Арт. О00000030084
Герметик высокотемпературный Момент Гермент Henkel 2640842, красно-коричневый, 280 мл
Арт. О00000030084
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|силиконовый
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Объем, л
|0.28
- ГЕРМЕНТ высокотемпературный Момент — это однокомпонентный силиконовый герметик, который применяют для герметизации соединений, подверженных воздействию повышенных температур. Он является водостойким и устойчивым к химическому воздействию. После нанесения его не рекомендуется окрашивать. Используют, например, при ремонте автомобилей. Срок хранения — 18 месяцев.
Преимущества
- Хорошая адгезия ко многим непористым материалам
- Стойкий к озону, ультра-фиолетовому излучению и экстремальным температурам
- Масло- и бензостойкий
- Высокая термостойкость (до +315 °С)