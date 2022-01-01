Герметик высокотемпературный Момент Гермент Henkel 2640842, красно-коричневый, 280 мл

Преимущества

Хорошая адгезия ко многим непористым материалам

Стойкий к озону, ультра-фиолетовому излучению и экстремальным температурам

Масло- и бензостойкий

Высокая термостойкость (до +315 °С)

ГЕРМЕНТ высокотемпературный Момент — это однокомпонентный силиконовый герметик, который применяют для герметизации соединений, подверженных воздействию повышенных температур. Он является водостойким и устойчивым к химическому воздействию. После нанесения его не рекомендуется окрашивать. Используют, например, при ремонте автомобилей. Срок хранения — 18 месяцев.