Преимущества

Hikoki G23SW2 G23SW2NUZ – одна из самых легких в своем классе

Дополнительная рукоять для удобной работы

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Увеличенный размер выключателя дает дополнительное удобство в работе

Уменьшен размер

В комплекте алмазный диск для резки материалов повышенной твердости

Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2 + алмазный диск G23SW2NUZ подходит для отрезных и шлифовальных работ.Мотор защищен от проникновения пыли. Это гарантирует долгий срок службы.Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы.Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм.