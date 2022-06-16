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Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2
    Арт. О00000001545
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2

      Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000001545
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2 + алмазный диск G23SW2NUZ подходит для отрезных и шлифовальных работ.
        Мотор защищен от проникновения пыли. Это гарантирует долгий срок службы.
        Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы.
        Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм.

        Преимущества

        • Hikoki G23SW2 G23SW2NUZ – одна из самых легких в своем классе
        • Дополнительная рукоять для удобной работы
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Увеличенный размер выключателя дает дополнительное удобство в работе
        • Уменьшен размер
        • В комплекте алмазный диск для резки материалов повышенной твердости