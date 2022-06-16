Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2
Арт. О00000001545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Hikoki G23SW2 + алмазный диск G23SW2NUZ подходит для отрезных и шлифовальных работ.
Мотор защищен от проникновения пыли. Это гарантирует долгий срок службы.
Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы.
Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм.
Преимущества
- Hikoki G23SW2 G23SW2NUZ – одна из самых легких в своем классе
- Дополнительная рукоять для удобной работы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Увеличенный размер выключателя дает дополнительное удобство в работе
- Уменьшен размер
- В комплекте алмазный диск для резки материалов повышенной твердости